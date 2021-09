Barbara Pravi, coup de cœur France Bleu de la rentrée

Barbari Pravi "On n'enferme pas les oiseaux"

Sa voix, son style et son talent ont fait mouche au concours Eurovision de la chanson 2021 où elle a réalisé la prouesse de finir deuxième avec son titre "Voilà" (le meilleur classement pour la France depuis 20 ans). Son air à la "Edith Piaf" séduit un large public au-delà de nos frontières. Avec la publication de son premier album, France Bleu lui réaffirme son soutien et lui décerne la mention spéciale "Coup de cœur de la rentrée".

Premier album

Après des mois intenses pour la jeune parisienne, Barbara Pravi nous dévoile son premier album "On n'enferme pas les oiseaux". Un petit bijou de onze chansons, aux textes ciselés et à l'émotion pure. Le titre reflète son esprit de liberté, d'affirmation de soi et de son souhait de s'émanciper de l'oiseau chantant "Piaf", la comparaison dans laquelle le public aime l'enfermer.

Pour ce premier disque, Barbara Pravi s'est entourée d'une équipe d'auteurs-compositeurs et interprètes, Lili Poe, Vincha et Igit, artiste à l'héritage musical proche de Jacques Brel, que l'on a découvert dans The Voice en 2014.

Le nouvel extrait "Saute" est le coup de cœur des programmateurs de France Bleu. Une distinction qui lui permet une plus large diffusion sur nos antennes. On y retrouve des textes poétiques et une émotion à fleur de peau. Une chanson à retrouver tous les jours dans la Playlist 100% France Bleu.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une tournée d'une vingtaine de dates sont prévues à travers la France. Elle sera de passage au Trianon à Paris puis à l'Olympia le 5 décembre 2022.

Le tremplin de l'Eurovision

Déjà en 2019, Barbari Pravi s'est fait remarquer au concours Eurovision de la chanson. L'auteure-compositrice-interprète de 28 ans et son acolyte Igit signent ensemble les titres "Bim bam toi" et "J'imagine" respectivement présentés à l'Eurovision Junior 2019 et 2020. "Bim bam toi", interprétée par Carla, termine cinquième du classement et "J'Imagine", interprétée par Valentina, gagne le concours 2020. Un double exploit qui l'incite à tenter sa chance à l'émission de télévision "Eurovision France, c'est vous qui décidez !" sur France 2. Elle gagne haut la main sa place à Rotterdam aux Pays-Bas pour la 65e édition du concours.

Son titre "Voilà" représente donc la France et touche le jury et le public en plein cœur. Son authenticité et sa prestation sont salués dans le monde entier. Elle terminera deuxième du concours, soit le meilleur classement français au concours international depuis 1991.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Live 100% Coup de cœur avec Léonie