Beauregard envoûté par Clara Luciani

Une grande fille simple a conquis le festival Beauregard samedi à Hérouville-Saint-Clair près de Caen. Clara Luciani avait pourtant la lourde tâche de jouer en plein après-midi. Malgré l'horaire, le public a répondu présent et s'est laissé embarquer par sa voix rauque et ses notes de basse.

Hérouville-Saint-Clair, France

"Quand j'ai su que j'allais jouer à 16h, à l'heure du thé, plaisante Clara Luciani, je me suis dit mince, il va y avoir personne, ils se seront tous couchés trop tard hier soir". Et bien non finalement, même pas une heure après l'ouverture des portes au troisième jour du festival, elle a fait vibrer la clairière de ses notes de basse.

La chanteuse aixoise qui confie un attachement tout particulier à la Normandie. "Je suis tombée amoureuse d'Honfleur, j'y ai passé Noël, je viens dès que je peux, je trouve que c'est la plus belle ville en hiver !" Et le public normand le lui rend bien. Sous le charme de cette grande jeune femme "souriante, charmante, exquise, trop belle, elle a une voix superbe", les compliments pleuvent sur Clara Luciani. "Elle est généreuse, elle a l'air très accessible, on a envie de lui faire un câlin... en tout bien tout honneur bien sûr !" confie un festivalier à la fin de son concert.