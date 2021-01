Bénabar dévoile "Indocile heureux" son nouvel album

Trois ans après Le Début de la suite, Bénabar revient avec un nouvel album intitulé Indocile heureux. Les deux premiers extraits ne sont pas inconnus des auditeurs, puisque Tous les divorcés, dans lequel il met à l’honneur l’amour qui peut surprendre plusieurs fois dans une vie, et Les belles histoires, l’éloge du romantisme exalté et désuet, sont diffusés dans la Playlist Top nouveautés France Bleu.

Pour célébrer cet événement, France Bleu consacrera sa journée du vendredi 29 février à Bénabar. Avec au programme, ses nouveaux titres à découvrir, l'album à gagner sur nos antennes et des interviews exclusives.

Indocile heureux

L'auteur-compositeur-interprète et acteur français est connu pour ses chansons : Y'a une fille qui habite chez moi, Le dîner, Quatre murs et un toit ou encore L’effet papillon. Elles ont le point commun de décrire des faits de la vie quotidienne, de la société et certaines étapes de la vie, parfois de manière humoristique. Ce 9ème album studio ne déroge pas à la règle. Indocile Heureux, ce sont 12 chansons, entre émotion tendre, poésie clandestine et humour sans filtre. La production de cet opus s’inscrit dans la tradition de la variété française, mettant en lumière la beauté organique des instruments. Les textes évoquent tour à tour et dans un joyeux désordre : l'amour, la famille, l'amitié, le temps, la vaine postérité, la mort et... les Dalton ! Les obsessions d’un auteur-conteur qui sait traduire en chansons nos grandes émotions.

Journée Spéciale Bénabar

Toute la journée du vendredi 29 février, découvrez dans la programmation musicale de France Bleu, les nouveaux titres de Bénabar : Tous les divorcés, Au nom du temps perdu, Les indociles heureux ou encore Les belles histoires. Vous pourrez également jouer à l'antenne et tenter de remporter votre album.

Bénabar sera l'invité de Johann Roques ce vendredi 29 février dans Accès Direct de 19h à 20h.

Interview

France Bleu a rencontré Bénabar et l'a interrogé sur la construction de son nouvel album.

Quel est son état d'esprit pour cette sortie d'album ?

Son état d'esprit pour cette sortie d'album Copier

Qui est l'indocile heureux ? Est-ce une sorte d'autoportrait ou est-ce l'album qui est indocile heureux, notamment dans sa conception ?

Qui est l'indocile heureux ? Copier

Le choix des chansons suite au confinement. Des chansons étaient prêtes pour l'album avant le confinement, et ne paraissent finalement pas sur celui-ci. Est-ce que c'est justement le confinement qui a bouleversé tout ça? Avec des thèmes qui ne sont plus raccords avec notre actualité.

Le choix des chansons suite au confinement Copier

Qui choisit d'intégrer ou non les chansons dans ce nouvel album de Bénabar ? Est-ce lui qui décide ou son équipe autour de l'album ?

Qui décide des chansons ? Copier

Du positif à tirer de 2020 ?

Du positif à tirer de 2020 ? Copier

Comment a-t-il compensé le manque de scène ?

Comment a-t-il compensé le manque de scène Copier

La chanson "William & Jack". De qui s'agit-il ?

La chanson "William & Jack" Copier

Un album plus heureux et plus déterminé ? Dans les chansons de Bénabar, on retrouve beaucoup d'amour, d'humour, d'histoires, de joies; et justement plusieurs critiques trouvent les chansons de Bénabar plus heureuses et plus déterminées : est-ce vraiment le cas ?

Un album plus heureux et plus déterminé ? Copier

Cette information va intéresser les fans de Bénabar que vous êtes : une édition "Fans" sort également avec un carnet d'écriture ! Mais pour quoi faire ce carnet ?

Une édition Fans avec un carnet d'écriture Copier

Dans ce nouvel album Indocile Heureux de Bénabar, on retrouve la chanson émouvante Au nom du temps perdu. Est-ce qu'il s'agit d'un vrai vécu personnel ou plutôt d'une fiction ?

Au nom du temps perdu Copier

Ça, c'est du Bénabar ! Est-ce que ça touche Bénabar quand les gens l'entendent et disent "Ça, c'est du Bénabar"?