Bénabar et Claudio Capéo en duo pour le France Bleu Live spécial Fête de la Musique 2020

À l'occasion de la Fête de la Musique, France Bleu a permis de se réunir sur scène Bénabar et Claudio Capéo pour deux duos exceptionnels.

Lors de cette soirée exceptionnelle, France Bleu renoue avec ses France Bleu Live. Pendant ces trois heures de concert exclusif, Bénabar, Claudio Capéo mais également les découvertes Noé Preszow et Saam se sont succédés sur la scène du We Are_ à Paris.

à lire aussi France Bleu Live spécial Fête de la Musique 2020 avec Bénabar et Claudio Capéo

S'appréciant à la ville comme sur scène, Bénabar et Claudio Capéo se sont rejoints pour interpréter en duo, deux de leurs succès : "Le dîner" de Bénabar et "Riche" de Claudio Capéo.

L'événement était placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.