Bénabar est un "Indocile Heureux" dans son nouvel album

Indocile et Heureux, deux mots qui caractérisent le Bénabar de 2021, même s'il avoue être plus à l'aise avec le premier qualificatif. Le chanteur poursuit sa route avec ce 9e album dans lequel on le découvre en toute sincérité.

Découvrez Bénabar en Live pour France Bleu Nord

Bénabar est l'invité de France Bleu Nord ce vendredi 29 janvier dès 9h dans "Côté culture, comptez sur nous". Il revient sur la genèse de cet album dans lequel on retrouve les thématiques qui lui sont chères: l'amour, la famille, l'amitié, le temps qui passe, les enfants... un album dont la sortie a été repoussée pour cause de confinement.

"On a ressorti l'album du placard et on a réécrit des chansons pendant le confinement"

Douze chansons inspirées de réalités qu'il a pu observer ou vivre parfois à travers le regard de celles et de ceux qui l'entourent. Dans "Indocile Heureux", il est tour à tour, chanteur, slameur, conteur et même raconteur d'histoires

Le regard de Bénabar capté par Matias Indjic - Matias Indjic

Retour sur la Carrière de Bénabar

Avant de savourer ses nouveaux titres toute la journée du vendredi 29 janvier 2021 sur France Bleu Nord, replongeons-nous avec lui, dans sa discographie avec ses tubes qui ont marqués sa carrière.

2005, Bénabar chantait "Le Diner". Que représente cette chanson?

"4 murs et un toit", une chanson fétiche pour Bénabar

2008, "L'effet Papillon"... une chanson qui prend tout son sens aujourd'hui

2014, "Paris By Night".. Ah les folles nuits parisiennes....

2017... et si on faisait "Un feu de joie"?