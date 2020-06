Bénabar vous présente son nouveau single en exclusivité !

Deux ans après son album "Le début de la suite", Bénabar est de retour dans les bacs et en exclusivité sur France Bleu. Ciné, album, tournée, on fait le point avec notre invité.

"Tous les divorcés". Voilà le titre du nouveau single de Bénabar que vous pourrez découvrir en exclusivité le 18 Juin à 19h sur France Bleu, à la veille de sa sortie officielle. Et si le chanteur est "très enthousiaste" à l'idée de faire découvrir son nouveau single, c'est le trac qui prédomine en se demandant si "la chanson est bien, est-ce qu'elle va plaire?".

Bénabar nous parle de son nouveau single avec Benoît Prospero Copier

Celui qui a repris la "tournée des popotes" (en parlant des interviews), nous a parlé cinéma également, puisqu'en plus d'être auteur/compositeur/interprète, il est acteur. Vous avez pu le voir entre autres dans "Le Secret d'Elise", "Incognito", "Victor & Célia" ou encore "Scènes de ménages". S'il confirme que des projets "très lointains" sont en cours, il termine d'abord les dates de sa tournée reportées. Pour lui qui a commencé dans les bistrots, les tournées sont à la fois "la cause et la conséquence de la chanson".

De la période inédite de confinement, il dit qu'il a pour l'instant encore du mal à faire le bilan. "Ce qui est assez troublant et assez inconfortable intellectuellement, c'est de ne pas savoir sur quel pied danser. Cet étrange entre deux. On va mettre du temps avant de tirer les tenants et les aboutissants de cette histoire".

S'il y a une chose de sûre c'est celle là : le nouveau single de Bénabar, "Tous les divorcés", est à découvrir, en exclusivité, sur France Bleu ce Mercredi 18 Juin à 19h.