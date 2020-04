Bernard et David Becker "On vous aime" en hommage à tous les soignants

Bernard et David Becker ont repris et réarrangé "Que je t'aime" de Johnny Hallyday. En forme d'hommage à tous ceux qui sont en première ligne face au virus.

Afin que vos journées soient plaisantes, Laurent Boucry, animateur de France Bleu Pays d'Auvergne, a demandé à ses amis artistes quelques vidéos : musique, danse, comédie, magie, lecture...

Aujourd'hui musique avec Bernard et David Becker, musiciens, chanteurs et producteur de spectacles pour ce dernier. Ils ont repris et réarrangé "Que je t'aime" de Johnny Hallyday. Un vibrant hommage au personnel soignant en première ligne face au virus.

Et merci à toutes celles et ceux qui travaillent durant cette période: personnels soignants et hospitaliers, caissières, gérants de petites et grandes surfaces, éboueurs, livreurs, commerçants, pharmaciens, agriculteurs, routiers et tellement d'autres qui font que nous puissions continuer à vivre. Du fond du cœur merci!

Bernad Becker fête cette année ses 50 ans de carrière. David Becker vous propose de multiples soirées à venir.