Bertoo, un chanteur périgourdin chante le nouveau titre de Julien Doré

Chanter son nouveau titre "Nous" ! Voilà le défi lancé par Julien Doré sur Instagram. A travers un post, il a proposé à tous ses fans, chanteurs amateurs ou plus expérimentés de recréer un clip et que chacun y apporte sa personnalité. Pour réussir ce défi, Julien Doré a proposé, dans une vidéo "Les tutos de Julien Doré", les petits "trucs et astuces" qui permettent d'être le plus précis possible pour la reprise de ce single.

Cet appel n'est donc pas tombé dans l'oreille d'un sourd ! Le chanteur périgourdin, Bertoo, n'a pas hésité à occuper son confinement en retravaillant et en imaginant ce que pouvait devenir le nouveau succès de Julien Doré. Résultat : une reprise très personnelle et un clip qui sent bon la Dordogne tourné à moins d'un kilomètre du domicile de Bertoo. Le résultat est à découvrir ci-dessous.

Bertoo espère une réponse de Julien Doré !

En plus de cette reprise, Bertoo a envoyé un message à Julien Doré.

Tu nous invites à reprendre ta chanson "Nous" et nous encourage à nous filmer [...] j'espère que tu sauras apprécier ma version de ta chanson !

Pour l'instant, pas de réponse mais vous pouvez l'aider ! Partager cet article et/ou le clip pour que Julien Doré le remarque et envoie un message à Bertoo pour que ce talent périgourdin puisse bénéficier de précieux conseils pour la suite de sa carrière. La conclusion de l'histoire sera évidemment à suivre sur France Bleu Périgord !