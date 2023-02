Beyoncé devient l'artiste la plus récompensée de l'histoire des Grammy Awards

Beyoncé devra faire encore un peu de place sur ses étagères. "Queen B" repart de la cérémonie de Los Angeles chargée de quatre nouvelles récompenses (dont meilleure chanson R&B pour "Cuff It" et meilleur album dance/électronique), et devient l'artiste la plus récompensée de l'histoire des Grammy Awards. Malgré ses nombreuses victoires, la superstar de 41 ans, qui sera en tournée en France à Marseille et à Paris , n'a jamais remporté depuis le début de sa carrière le trophée de meilleur album.

Record absolu avec 32 Grammys

"J'essaye de ne pas être trop émue", a-t-elle lancé, remerciant tour à tour ses parents, son "magnifique mari" Jay-Z, ses "trois beaux enfants" et "la communauté queer" qui l'a toujours soutenue. Avec 32 Grammys récoltés dans sa carrière, Beyoncé signe un record absolu, mais la superstar américaine voit une nouvelle fois lui échapper le Grammy du meilleur album.

Beyoncé entre donc dans l'histoire. Mais une fois de plus, une récompense majeure lui échappe : comme en 2017 avec "Lemonade", devenu un classique, "Renaissance", son dernier opus house et dance, a échoué à obtenir le prix du meilleur album. Sur la scène rougeoyante de la Crypto.com Arena, c'est la sensation pop Harry Styles qui a raflé le lot, grâce à "Harry's House", qui lui a aussi valu le Grammy du meilleur album de pop chantée.

Autre surprise, la vétérane du blues, folk et country Bonnie Raitt, 73 ans, a gagné le prix de la chanson de l'année avec "Just Like That", une récompense que lui a remise la Première dame américaine Jill Biden. La concurrence était pourtant rude avec les tubes de Beyoncé ("Break my soul"), Adele ("Easy on me") ou Taylor Swift ("All too well"). Lizzo a de son côté remporté le prix de l'enregistrement de l'année pour "About Damn Time", tandis que la star britannique Adele a dû se contenter de la meilleure performance solo pop.