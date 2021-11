Bicentenaire de la naissance du compositeur alsacien Jean-Baptiste Weckerlin

Pierre Nuss vous brosse le portrait de Jean-Baptiste Weckerlin Copier

Un anniversaire, posthume, certes, mais ça se fête quand même. Il y a 2 siècles tout pile naissait Jean-Baptiste Théodore Weckerlin, aussi parfois juste appelé Wekerlin, connu aussi sous le pseudonyme de Marc Giroflée, oui avec sa carrière, ça pouvait être plus simple, je vous raconte ça.

Ce compositeur alsacien (nous venons d’entendre un extrait de maman dites-moi) est né le 9 novembre 1821 à Guebwiller, fils d'un teinturier de soie, Jean-Baptiste Weckerlin grandit dans une famille de la bourgeoisie aisée de Guebwiller. Il découvre la musique et à 21 ans, en 1844, il arrête ses études de chimie à Strasbourg, sans prévenir sa famille, monte à Paris avec onze francs en poche et sa guitare, et est reçu au concours d'entrée du Conservatoire de Paris, en chant et en composition.

Il survit d’abord en chantant dans des restaurants. En 1847, il écrit sa symphonie héroïque Roland, oui celui de Roncevaux. Il acquiert une notoriété en occupant la fonction de chef de chœur au sein de la Société Sainte-Cécile entre 1850 et 1855. En 1853, Weckerlin remporte un premier succès au Théâtre Lyrique avec son opéra-comique en un acte “L'organiste dans l'embarras”, qui est représenté une centaine de fois. Il était vraiment célèbre comme compositeur d'œuvres chorales. Il épouse la fille de la prima donna des derniers opéras parisiens de Rossini, Madame Laure Cinti-Damoreau et bénéficie du réseau de sa belle-maman. En 1863, il écrit en alsacien l'opéra-comique Die dreifach Hochzeit im Bäsethal, et en 1879 Der verhäxt Herbst. En 1869, il devient bibliothécaire assistant au Conservatoire puis 7 ans plus tard, en prend la direction. Plus tard, il prend le poste de bibliothécaire de la Société des Compositeurs. Il a énormément travaillé pour la conservation des partitions, et en particulier les partitions des chansons traditionnelles alsaciennes. Nous venons d’entendre une pastorale pour flûte, hautbois et piano, et tout de suite, un extrait de la laitière de Trianon.

On se souvient également de Weckerlin pour ses arrangements pour piano de chants traditionnels français, en particulier de bergerettes. Ses Bergerettes, romances et chansons du XVIIIe siècle, furent publiées en 1860. Son Histoire de l'instrumentation depuis le seizième siècle jusqu'à l'époque actuelle gagna la médaille d'or de l'Académie en 1875. Ce compositeur, bibliothécaire et folkloriste alsacien meurt le 20 mai 1910 au Trottberg près de Guebwiller, mais son travail titanesque lui a survécu.

A LIRE AUSSI : le dossier sur les alsaciens célèbres