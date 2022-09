Bigflo et Oli : "Et si on était la nouvelle chanson française ?"

À l'occasion de la sortie de leur nouvel album en juin et du début de leur tournée de concerts en septembre 2022, le duo toulousain Bigflo et Oli s'est confié à France Bleu sur l'évolution de leur projet à travers des chansons toujours plus sincères et proches de qui ils sont au quotidien.

"« Les autres, c'est nous », ça veut dire beaucoup." Le nouvel album de Bigflo et Oli est l'aboutissement de l'évolution d'un projet et de personnalités depuis un premier album paru en 2015. Les deux Toulousains ont enflammé l'Accord Arena de Paris pour fêter la sortie de leur nouvel opus le 24 juin, avant d'entamer une nouvelle tournée de concerts à partir du mois de septembre. Des retrouvailles attendues, autant pour le public que pour les compositeurs-interprètes.

Aujourd'hui, Florian et Olivio ne peuvent plus "jouer les deux petits Toulousains qui arrivent plein de fougue". Fort de leur succès avec le seuil du million d'albums vendus, franchi en 2019, ils se produisent désormais dans des grandes salles réunissant plusieurs milliers de personnes.

Ils sont aussi sollicités par des jeunes artistes preneurs des conseils. C'est ainsi, selon leurs mots, qu'ils sont devenus "les autres".

Moins de filtres

L'album de la maturité ? Le duo n'aime pas trop les étiquettes, mais ne s'oppose pas à cette appellation. "Je ne crois pas que ça me dérange, moi" admet Bigflo. Les deux artistes trouvent cela "plutôt classe et gratifiant".

"Maturité, pourquoi ? Parce qu'on assume notre fragilité, on va au bout de plein d'idées."

Cet album est parfumé d'une "forme de liberté", notamment par le choix des invités et des thèmes évoqués à travers les paroles. Les invités sur l'album sont aussi surprenants que diversifiés : du rappeur Booba à l'iconique Francis Cabrel, en passant par Vald ou Leto.

On est de plus en plus proches de qui on est réellement dans la vie, il y a de moins en moins de filtres.

Bigflo et Oli tentent de faire disparaître ce qui pourrait s'apparenter à un masque d'artistes. Pour eux, l'authenticité de cet album vient du fait qu'il y a "de moins en moins de filtres". Cela leur donne une proximité à la fois artistique et humaine avec leurs nombreux fans.

Une rencontre et un titre avec Francis Cabrel

Les deux frères reviennent sur leur rencontre avec le chanteur Francis Cabrel : "On était hyper émus de l'avoir et ça restera un souvenir à vie pour nous d'entendre sa voix." Ils se sont même rendus dans son studio personnel, à Astaffort, dans le Lot-et-Garonne. Un endroit mythique qui ferait rêver plus d'un amoureux de la chanson française.

Je me souviens, quand on est allés à son studio à Astaffort, un peu paumé à 1h30 de chez nous, c'était mythique pour nous.

Cette rencontre entre deux générations musicales différentes peut interroger sur la question de l'identité de la chanson française aujourd'hui, lorsque celle-ci rencontre le rap.

"Et si on était la nouvelle chanson française, au final ?"

Les rappeurs se questionnent sur la place du rap dans la chanson française aujourd'hui. Ils font allusion au rappeur Youssoupha qui dans un de ces textes affirme dès 2015 : "C'est nous la chanson française."

à lire aussi VIDÉO - Biglflo et Oli chez Julien Doré dans les Cévennes pour essayer de tourner un clip

Le rêve du stade de France

Oli rêve de faire un concert dans le mythique Stade de France.

Pour Bigflo, ce rêve incroyable n'est pas encore tout à fait près : "Le public choisira où il amènera cet album, c'est une graine qu'on plante."

Le duo débutera sa tournée française dans une petite salle parisienne le 29 septembre prochain, à La Maroquinerie.