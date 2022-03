Bigflo et Oli sont de retour et tournent un clip sur la place du Capitole à Toulouse

Les deux frères toulousains créent la surprise en s'enfermant dans un studio vitré en plein cœur de la place du Capitole à Toulouse. Ils tournent une partie de leur futur clip. Près de deux ans après avoir annoncé faire une pause dans leur carrière, Bigflo et Oli sont prêts à revenir.

Bigflo (sans casquette !) et Oli entourés de leurs fans sur la place du Capitole à Toulouse

Une belle surprise pour les fans de Bigflo et Oli ce mardi après-midi à Toulouse. Le duo toulousain s'est installé dans un cube en verre, en plein cœur de la place du Capitole, à l'intérieur duquel a été recrée un véritable studio de musique. Il semble que les deux frères tournent une partie d'un de leur futur clip. Bigflo et Oli avaient annoncé faire une pause dans leur riche carrière fin 2020, pour se reposer et préparer leur quatrième album. Les voilà enfin.

Ça y est, on est prêts ! Vous êtes les premiers à être au courant. Merci d'être encore là, à très vite - SMS de Bigflo et Oli envoyé lundi 21 mars à de nombreux fans.

Bigflo et Oli préparent un "Sacré bordel"

Sur le réseau social Instagram, la page des deux frères, vide de toutes photos et vidéos publiés auparavant, affiche depuis hier, lundi, la mention "Sacré Bordel" en biographie avec des points de suspension. Le nom de leur futur album ? De leur futur single ? De même, la photo de profil a été changée, affichant un logo qui laisse croire à la pochette d'un futur single ou d'un futur album.

La page Instagram de Bigflo et Oli, vidée de ses publications, affiche "Sacré Bordel" en bio, avec une nouvelle photo de profil énigmatique.

Plus surprenant encore, des fans de Bigflo et Oli ont pu recevoir un SMS hier sur leur téléphone portable. "Ça y est, on est prêts ! Vous êtes les premiers à être au courant. Merci d'être encore là, à très vite". Un message signé des deux frères, affirmant un retour imminent.

Les frères toulousains ne se sont pas fait attendre pour réapparaître médiatiquement. Les interprètes des tubes "Dommage" et "Demain (featuring Petit Biscuit)" ont choisi leur ville natale pour ce retour. Après les albums à succès "La cour des grands", "La vraie vie" et "La vie de rêve", Bigflo et Oli promettent un "Sacré Bordel".