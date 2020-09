BigFlo et Oli sur Netflix : leur réaction à l'issue de la toute première projection privée

Le 8 octobre 2020 vous verrez "Presque trop", un documentaire d'1h40 sur Netflix qui retrace la dernière tournée des deux rappeurs toulousains. Lors d'une soirée privée au Gaumont Wilson de Toulouse, BigFlo et Oli ont vu les premières réactions d'amis et partenaires. Nous y étions.

On a du faire des choix, ce sont des images inédites dans notre intimité, on a voulu montrer que c'est aussi un métier qui demande des sacrifices. Cette aventure est incroyable.

On a "presque hâte", répondait Netflix à BigFlo et Oli à quelques jours de la sortie du documentaire "Presque trop" le 8/10. C'est face au Stadium, dans les gradins, que Olivio prononce cette phrase qui va devenir le titre de ce film de Jérémy Levypon : "C'est presque trop".

Moi ce que j'aime bien, c'est que c'est propre à l'aventure que j'ai vécu. Olivio.

Olivio Ordonez est fier de pouvoir montrer ce résumé des dernières années. Lui qui a bien du mal à se faire à la pause programmée, reconnaît que c'est bien pour le duo. Florian a une "pensée émue pour ceux qui n'aiment pas BigFlo et Oli, c'est les vacances". Pour les jeunes qui idéalisent ce métier, les garçons répondent que c'est un travail qui demande des sacrifices, ce n'est pas que du "kiff". Documentaire sans filtre où les tensions sont parfois vives entre les deux frères toulousains. Il y a beaucoup d'amour dans cette grande famille et on se fait embarquer dans ce tourbillon d'émotions avec eux. Comme toujours ils vont surprendre. Documentaire vivement recommandé par l'équipe de France Bleu Occitanie. Nous avons interrogé le réalisateur de "Presque trop" : Jérémy Levypon.

"Presque 400 heures de rush, un an et demi de rêve commun. Il n'y a aucune interview sur un fauteuil, on a décidé de vivre l'expérience à fond." nous confie cet ami de longue date, aux premières loges de cette tournée incroyable qui est passée 2 fois au Stadium de Toulouse en mai 2019 et aussi à Paris et dans de nombreux festivals en métropole ou à l'étranger, New York entre autres destinations.

Le concert du stadium de Toulouse en 2019 © Radio France - Alban Forlot

L'avis d'Alban, de France Bleu Occitanie :

Réaliser un rêve c'est le tuer. Le leur est mortel ! Et on est plongé dans leur aventure à travers toute la planète. Les images sont superbes. "Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai", chantaient-ils. Et bien franchement c'est dans nos yeux qu'ils mettent des étoiles. Le rythme est incroyable. Que ce soit leur rythme de vie ou le rythme du documentaire. A ceux qui pensent qu'1h40 c'est long, je leur dis : pas du tout. Tout est nécessaire. Cette success-story est inspirante. Entre larmes et rires, nous sommes forcément émus par ces deux frangins bien différents et si complémentaires. Qu'elle va être longue cette pose pour leurs fans ! Mais on comprend les gars, on respecte, on aime. Pour toutes les familles qui écoutent France Bleu, merci pour votre gentillesse et revenez nous voir en studio quand vous aurez de nouveaux projets comme le Rose Festival en 2021, car ce sera toujours un plaisir d'assister à votre "vie de rêve" dans "La vie en Bleu" (9h-10h sur France Bleu Occitanie). Ci-dessous, ma petite vidéo au coeur du 1er concert au stadium sous la pluie mais avec une ambiance énorme... Alban Forlot.