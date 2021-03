The Black Tomate invité de la Nouvelle Scène France Bleu Berry !

Un an d'existence seulement et déjà une identité musicale très affirmée, l'univers pop-rock de The Black Tomate ne laisse pas indifférent ! Rencontre avec ce groupe qui compte dans ses rangs 2 castelroussins, dont Mathieu Vallet, porte-parole de la formation, invité de Manuel dans la Nouvelle Scène.