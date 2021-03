Blankass, le groupe de rock berrichon, sort un nouveau single intitulé "Identitaire"

Guillaume et Johan soufflent les 30 bougies de leur duo Blankass. Le premier vit à Bourges, le second à Issoudun. Deux chanteurs 100% berrichons qui ont voulu s'exprimer sur un sujet qui leur tenait à coeur : les mouvements anti-migrants comme nous l'explique Guillaume : "on a eu une réaction épidermique" après avoir vu les images du groupuscule d'extrême droite "Génération identitaire" menant des actions anti-migrants dans Alpes et dans les Pyrénées.

La chanson et le clip seront disponibles et visibles gratuitement à partir de lundi

"On a trouvé ça choquant" poursuit le chanteur qui explique que la réflexion est partie de cette question : "Comment on en arrive à avoir 20 ans et à aller faire la chasse à l'homme ?" Guillaume précise aussi que dans la chanson le duo ne nomme pas directement le groupuscule parce que selon lui, "d'autres font pareil".

Ecrire la chanson a donc été rapide pour les deux Berrichons : 48h. Le clip de 3 minutes et 26 secondes - réalisé par Raynal Pellicer - a ensuite été tourné aux Beaux Arts de Bourges "qui nous ont prêté leur plateau vidéo." Un clip soigné en noir et blanc qui sera disponible à partir de ce lundi 15 mars. "_Il n'était pas question de se faire de l'argent et de gagner 1 centime sur tout ça_. On a donc décidé d'offrir le single à tout le monde. Il sera en téléchargement gratuit sur le site Blankass.fr"