Blois : Capitaine Marleau cherche figurants

Aux commandes : la réalisatrice Josée Dayan. Et dans le premier rôle, l'actrice Corinne Masiero. Et à l'écran, peut être vous.

L'épisode sera le 25ème de la série, et s'intitulera "Claire Obscure".

La production recherche donc pour des petits rôles et en grande partie, en figuration, des hommes et des femmes âgés de plus de 16 ans, pour incarner :

-des lycéen.ne.s (dont certains avec un scooter),...

- des danseur.seuse.s (de 16 a 20 ans),

- des gendarmes (et dont idéalement c'est le métier),

-des serveur.seuse.s,

-un passant tenant en laisse son pékinois,

-un propriétaire de foodtruck,

- un jeune droniste,...

À noter que les candidats doivent impérativement résider à Blois ou ses environs. Le respect des gestes barrières est garantit durant le tournage.

Tournage en février 2021 à Blois et ses environs.

Pour postuler, vous pouvez vous inscrire ici, depuis le site Castingcentre.