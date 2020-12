Manuel Bonnefond, Etienne Payan et Blondin et sa joyeuse bande de terriens dans la nouvelle scène de France Bleu Berry

Entre Montluçon et le Berry leur coeur balance ! Rencontre avec 5 musiciens à l'univers à la fois rock et chanson française : Jean Luc Deront, Didier Besse, David Kasmarek, Stéphane Pasquier et Jean Verdu... Et ça joue live sur France Bleu Berry !!!

Petit baigneur

J'me saoûle

On a tous besoin

Tu seras ministre mon fils