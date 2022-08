Blondin et la Bande des Terriens "au four et au moulin" sur France Bleu Berry !

Invité de la Nouvelle Scène et de Manuel Bonnefond en juin dernier, Blondin était également présent sur le festival DARC à Châteauroux cet été... L'occasion de faire un peu mieux connaissance avec ce groupe de Montluçon, et de découvrir leur nouvel album à l'énergie rock "La Grinta" !