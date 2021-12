Bob Sinclar derrière les platines France Bleu pour votre réveillon

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, Bob Sinclar se charge de mettre l’ambiance pour votre réveillon. Au moment de faire sauter le bouchon de champagne à minuit, le DJ et remixeur français s’installera derrière les platines France Bleu. Funk, dance, disco au menu. Pour danser sans modération !

Un mix exclusif

Les cinq choses sur Bob Sinclar qui vous avaient (peut-être) échappé

On le connait bien entendu pour ses nombreux tubes dont Love Generation, inoubliable générique de la Star Academy sur TF1, World, Hold On (Children of the Sky), Rock This Party (Everybody Dance Now), What I Want ou encore I Believe.

Avec les Daft Punk, il est aussi l'un des ambassadeurs de la French Touch, la house music à la française, qui rayonne dans le monde entier. Mais connaissez-vous vraiment Bob Sinclar ?

