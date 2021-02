Bon anniversaire à l'alsacien Herbert Léonard !

Réécoutez Pierre Nuss revenir sur la carrière d'Herbert Léonard Copier

Aujourd’hui, nous fêtons l’anniversaire d’un strasbourgeois célèbre, Herbert Léonard. Il est né le 25 février 1945, ce qui lui fait aujourd’hui 75 ans ! Hubert Lœnhardt quitte le collège à 16 ans, et forme avec des amis le groupe les Jets, une référence à West Side Story. Après le service militaire, il rejoint le groupe Les Lionceaux, ça c’est le thème de Spoutnik par les Lionceaux, en 63. Il entame une carrière solo à la séparation du groupe. Premier single en 1967, c’est l’échec, et malgré des tournées avec Sylvie Vartan et Antoine, c’est pas la joie. Il abandonne même la musique, en devenant rédacteur pour Aviation Magazine, où il se spécialise dans les avions soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. C’est sa rencontre avec Julien - indice chez vous - Lepers en 1980 qui va tout changer. Julien Lepers compose Pour le plaisir pour Herbert Léonard, c’est un carton. Puis amoureux fous avec Julie Pietri en 1983. Depuis, il apparaît régulièrement dans la tournée “âge tendre”, c’est un alsacien dont on est fier, àlles Beschte zem Gebùrtsdàà, monsieur Herbert Léonard. Allez encore une petite dernière, juste…