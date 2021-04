Bon anniversaire Kansas of Elsass !

Réécoutez Pierre Nuss célébrer Kansas of Elsass Copier

Aujourd’hui, une légende de l’Alsace fête ses 60 ans, déjà. On l’appelle KOE, ou en entier, Kansas of Elsass, lui et son gang ont défrayé la chronique depuis 2003. L’année de la sortie de son premier détournement de film, avec doublage à l’alsacienne, détournement qui l’ont rendu célèbre. Rambo vom Elsàss, le tout premier, suivi de près par la bande-annonce folle de Matrix Reloaded, Pfùrz ùn Fürious, le saigneur des blaireaux, Dirty Woman, Star Dreck. Mais il n’y a pas que cela. Vous écouterez également ses 4 albums. Le premier en 2004, je me rappelle de la soirée de lancement avec la Kansas-attitude, au JM3, j’y étais. Puis la sortie de Born in Elsass, Kansas Hero et Teufel Jax. Sur CD ou en concert, ça envoie toujours musicalement, même si les paroles sont un délire volontaire de Kansas, comme avec “partir dans la voiture”, ou quand il s’adonne à de l’électro, ou même à des chansons d’amour. Écoutez le légendaire “tu es mon oasis” ici enregistré place Kléber en 2014. Le vrai nom de Kansas, c’est Christian Gyss, réalisateur de vidéos spécialisé dans l'habillage de bandes annonces. Il a travaillé notamment pour Arte et France 5. En 2008, il a même été sacré « champion d'Europe des bandes annonces » lors d'un salon professionnel de la télévision à Lucerne pour son travail sur le cycle Stanley Kubrick diffusé en 2007 sur Arte.

Et comme il le dit si bien lui-même, Salü Kansas, et bon anniversaire !

