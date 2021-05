La prochaine soirée du Bordeaux Swing And Wine aura lieu le jeudi 13 Mai, avec comme invité le danseur burlesque Russell Bruner !

Bordeaux Swing And Wine ! Nouveau concert connecté jeudi 13 Mai à 20h30

Le virtuose et spécialiste mondial du washboard Stéphane Séva et ses acolytes vous proposent une nouvelle soirée en live stream depuis Vayres, consacrée au jazz burlesque avec un invité exceptionnel : le danseur américain Russel Bruner ! Chorégraphe et performeur de renom, Russel Bruner a remporté plusieurs prix lors du « Burlesque Hall of Fame », qui se déroule chaque année à Las Vegas.

Jazz & Wine !

Jeudi 13 mai dès 20h30 connectez-vous, via Zoom ou en Facebook Live, sur ce jazz club éphémère qui vous accueille virtuellement pour la 18 fois ! Au programme : Swing, Charleston, Apache dance, Lindy Hop, jonglage de canne, nœud pap’ et paillettes, pour une nouvelle soirée glamour, pleine de rythme et délicieusement rétro. Avec, en prélude, une dégustation des vins d’Isabelle Bouchon, viticultrice au Château Haut-Mongeat (propriété bio située à Génissac) à 20h30.