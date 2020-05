"Borders of Salt" Dan Ar Braz & Joe Cleere rendent hommage à toutes celles et ceux qui ont pris soin de nous !

Dan Ar Braz et Joe Cleere ont répondu à l'invitation des professeurs du Conservatoire Roannais Agglomération pour interpréter à distance l'émouvant "Borders of Salt". Un hommage vibrant en vidéo à toutes celles et ceux qui ont pris soin de nous pendant cette période compliquée...