Brive Festival 2022 : Calogéro, Clara Luciani, M, Gaëtan Roussel, Julien Doré au programme

Le site de la Guierle est cette année encore abandonné au profit de celui des Trois-Provinces, plus grand

C'est l'ADN de Brive Festival. Stéphane Canarias, le directeur, l'a rappelé en présentant ce jeudi la programmation 2022 du festival briviste : "notre ADN c'est le meilleur de la scène française". Et de souligner que cette année, les Matthieu Chédid, Hatik, Clara Luciani, notamment, ont raflé la plupart des trophées et prix de la chanson dans l'hexagone.

Un festival pour toutes les générations

C'est ainsi que ces grands noms nationaux rejoignent les méga stars américaines de Black Eyed Peas dont la venue avait été annoncée en octobre. Une association qui permet, ajoute Stéphane Canarias "de rester dans la continuité tout en ouvrant d'avantage notre programmation. De quoi en tout cas proposer 4 soirées exceptionnelles du 21 au 24 juillet. Très éclectiques comme d'habitude. "Notre volonté est de croiser les publics sur chaque soirée". Que les plus jeunes viennent pour Hatik, leurs parents pour Clara Luciani et pourquoi pas leurs grands-parents pour Julien Doré. Et tous pourront même danser pour clore le festival avec, une nouveauté, deux heures de fête animée par trois DJ.

Augmenter la capacité d'accueil

Le festival briviste a par ailleurs décidé de quitter cette année encore le site historique de la Guierle pour monter à nouveau sa scène aux Trois Provinces. L'an dernier c'était pour pallier les contraintes liées à l'épidémie de covid, cette année c'est surtout pour pouvoir accueillir plus de spectateurs précise le directeur du festival. "Pour pouvoir accueillir notamment des artistes comme Black Eyed Peas c'est des enjeux de volume de billetterie beaucoup plus importants". Une possibilité aussi de proposer des places assises en tribune ce que ne permet pas la scène de la Guierle. "Un certain nombre de personnes trouvaient longues les 5 ou 6 heures de concert" souligne Stéphane Canarias.

