C'est mon Boby!

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité . Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt.

Boby Lapointe aurait eu 100 ans le 16 avril 2022. Dany LAPOINTE, sa petite-fille, nous parle des artistes qui sont venus au Printival depuis la création du festival. Et chacun son Boby.

Direction Pézenas, le fief familial des Lapointe.

Du 26 au 30 avril 2022, se déroule la 23ème édition du PRINTIVAL, festival de chanson francophone crée par Jacky, le fils de Boby en 2000.

EPISODE 1: La naissance du Printival.

Paule-Andrée CASSIDY, la première invitée du festival raconte comment elle s'est retrouvée dans l'Hérault depuis le Québec.

Sur le Printival: "Quand je pense à l'évènement, je pense à des sourires, à des rires, je pense à des yeux brillants. Tout le monde allumé, dans la joie et le partage. "

EPISODE 1 Copier

EPISODE 2: Souvenirs de Jacques HIGELIN, Anne Sylvestre et Aldebert

Depuis 2010, Dany LAPOINTE a pris la suite de son père à la tête du Printival. Elle se souvient de deux grands moments du festival.

Aldebert est en tournée dans toute la France pour Enfantillages 4, son 13ème album mais quand il est venu pour la 1ère fois au Printival, il venait juste de sortir son 1er !! Qui avait contacté qui ?

Sur le Printival : « Il y avait beaucoup d'enfance aussi dans la façon de vivre et de faire le festival »

EPISODE 2 Copier

EPISODE 3: Des artistes femmes drôles et leur lien à Boby

GiédRé, humoriste, chanteuse, musicienne, auteure, comédienne. Née en Lituanie, elle avait peu de chances de se retrouver marraine d'un festival de chanson francophone dans le Sud de la France... Et pourtant!!

Sur le Printival : « C’est génial le Printival !! Le village est magique... Il y a une qualité d'ecoute des spectateurs assez incroyable. Ils viennent pour écouter.. "

Chloé Lacan, comédienne, auteure-compositrice interprète est venue plusieurs fois à Pézenas avec son accordéon.

Sur le Printival: « Difficile de ne pas avoir de coups de coeur quand on arrive dans un endroit où il y a cette ambiance, cet amour-là de la musique, des mots, du vin, de la nourriture ! »

EPISODE 3 Copier

EPISODE 4: Les Ogres de Barback et Zaza Fournier: un habitué et une première fois!

Sam Burguières a redécouvert Boby Lapointe avec ses frères et sœurs lors de leur 1ère venue au Printival. Depuis quelques années, il est directeur artistique de la soirée spéciale.

Sur le Printival: « Le premier festival que j'ai fait, j ai vu une semaine de sourires.. C'est pas mal quand même dans une année??!! "

Zaza Fournier, comédienne, musicienne, chanteuse, elle a crée son propre univers POP. Bizarrement, alors qu'elle est une fan absolue et intime de Boby Lapointe, son histoire avec le Printival est pleine de rendez-vous manqués...

" Ca fait longtemps qu'on se suit avec Dany. Je suis sensible à ce qu'elle défend artistiquement. En 2022, en une édition, on va rattraper le temps perdu ! "

EPISODE 4 Copier

EPISODE 5: Les artistes du Printival. Le Boby de Dany.

Dimoné est un " poète rockeur" selon Dany. sa manageuse depuis 2012. A première vue, pas grand chose à voir avec Boby Lapointe: « c était un rigolo, moi j'étais serieux, tu vois.. La mort... Léo Ferré ! ». Finalement la rencontre entre ces deux-là a eu lieu:

" Il m'a déverouillé le rapport à la vie et au spectacle, Boby lapointe.."

O.R.A.G.E est le dernier arrivé de l'écurie Dany Lapointe. Le projet est né en 2019, soit 97ans après la naissance de Boby Lapointe. Quatre musiciens dont Alexandre qui a rencontré le chanteur en rencontrant Dany:

« Pour moi, Boby Lapointe... Ce côté léger, un peu burlesque mais pas clown. Pour moi, c'est pas une blague. On peut mettre de la légèreté, de la naiveté mais y'a un sous-propos."

EPISODE 5 Copier

Le Printival de Dany Lapointe ? "Un festival où on se sent bien, où on peut découvrir des artistes dans une très belle ville : Pézenas. C'est une famille qui se retrouve et le public le sent aussi. »

Le Boby de Dany ? : « Un créateur, un inventeur, un amoureux de la vie et des mots.(...) Et le rire. Même s'il avait parfois un côté sombre, il voulait faire rire les autres tout le temps. "

Si vous avez envie de croiser Katie, Léon, Toto, Framboise, la maman des poissons et tous les autres, rendez-vous à Pézenas, au Printival, avec ou sans marinière mais les yeux et oreilles grands ouverts.

Joyeux anniversaire Boby!

Merci au Hall de la chanson, au Printival et à France Bleu Hérault.