C'est nouveau, c'est gratuit, c'est tout l'été à Isola 2000

Le premier tremplin de "Covers" amateur d'Isola 2000

France Bleu Azur s'associe à la station d' Isola 2000 pour valoriser les musiciens amateurs des Alpes-Maritimes (et de toute la région Sud) en organisant le festival 100% gratuit "Covers au sommet". Un évènement qui donne l’opportunité aux groupes qui font du cover (des reprises d’un artiste ou d’un groupe) de monter sur scène et d’être entendu par des professionnels.

Du 1er juillet au 31 août, tous les samedis à 18h, un groupe s’emparera de la scène pour faire son show.

Le jury et le public évalueront chaque semaine la performance. Le groupe le mieux noté de l’été remportera le trophée et les nombreux prix dont l'enregistrement de 3 titres en studio à France Bleu Azur et la diffusion sur francebleu.fr et l'application ICI.

Qui peut participer ?

Covers au sommet est un tremplin ouvert aux artistes amateurs en groupe, sans limite d’âge.

Vous devez avoir un répertoire d’au moins 45 minutes pour participer.

Tous les genres musicaux sont bienvenus.

Vous êtes candidat ? Il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription et joindre un lien vidéo de l’interprétation de votre morceau préféré ( un MP3 si vous n’avez pas de vidéo). Cliquez ICI

France Bleu Azur et l’Office du Tourisme d’Isola 2000 feront une présélection et proposeront une date de représentation aux groupes retenus.