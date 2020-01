Ça chante haut et juste à Ballan !

Ballan-Miré, France

Pour cette 3ème édition, le programme est riche !

Mathis Poulin

Mathis Poulin est auteur-compositeur-interprète âgé de 18 ans, accompagné sur scène par une guitariste et un percussionniste. Influencé par Brassens, Renaud, Tryo, Balavoine, Damien Saez, Bob Dylan… il a la chance en 2016 de faire la 1ère partie de Navii à Blois. De cette expérience il en ressort que la musique n’est pas seulement un hobby, mais bien un choix de carrière.

Lucien Chéenne

Lucien Chéenne a le profil du type qui ne se la raconte pas. Il enfourche autant le vieux canasson country-folk que la bécane vrombissante d’un blues rock brut de décoffrage. Il peut se le permettre puisqu’il chante à coeur ouvert. Des chansons tissées à partir de souvenirs à la fois respirés et observés. Des chansons injectant du kérosène au réalisme des situations. Des chansons jamais contraintes par la norme et l’époque.

Archimède

Après deux nominations aux Victoires de la Musique et 4 albums a succès, Archimède, groupe français de pop rock, arrive pour « Ballan Chante » dans le cadre de leur tournée « Pop Decennium » et de leur 5ème album du même nom sorti cet été.

Les albums du groupe bénéficient de critiques globalement élogieuses, qui mettent en avant la qualité d’écriture et l’efficacité des sonorités pop. La presse spécialisée comme Les Inrocks, ou plus généraliste comme Le Figaro, Libération et Ouest-France saluent leur travail.

Comme chaque année, le festival Ballan Chante se déroulera à La Parenthèse de Ballan-Miré, samedi 25 janvier, dès 20h30.