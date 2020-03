Ils sont 12 sur scène et ont enflammé la 2Deuche de Lempdes le 12 février 2020. Découvrez Burnin'Soul, ambiance soul et funk en compagnie de Laurent Boucry. Attention, ça va monter d'un ton!!

Réécoutez l'émission Ça va monter d'un ton consacrée à Burnin'Soul

Ça va monter d'un ton: Burnin'Soul en concert à la 2Deuche de Lempdes Copier

Concert et interview enregistrés le 12 février 2020 à la 2Deuche de Lempdes. Interview: Laurent Boucry, Prise de son: Loïc Frénéa et Caroline Jeangérard - France Bleu Pays d'Auvergne -

Burnin'Soul sur la scène de La 2Deuche de Lempdes le 12 février 2020 © Radio France - Caroline Jeangérard

Les origines

Seb (batterie), Fyfy (guitare) et Alex (percussions) sont les créateurs de la formation en 2015. Musiciens amateurs depuis leur enfance, ils ont décidé de jouer ensemble. Le trio de départ est devenu une formation de 12 musiciens! 1 chanteuse, et 11 musiciens: 3 saxophones (sax baryton; alto et ténor), 3 trompettes, 1 batteur, 1 clavier, 1 guitare , 1 basse et 1 percussionniste.

Pour la plupart originaires d'Auvergne, tout ce petit monde se retrouve le dimanche à l'école de musique de Royat pour répéter ensemble.

Extrait du concert de Burnin'Soul à la 2Deuche de Lemdpes le 12 février 2020

La musique certes, mais aussi une belle histoire de copains

Les profils des membres du groupes sont très différents et le secret de la cohésion c’est de s'amuser. Ils passent du bon temps ensemble et ne se retrouvent pas qu'autour de la musique.

Burnin'Soul sur la scène de la 2Deuche de Lempdes le 12 février 2020 © Radio France - Caroline Jeangérard

L'atmosphère musicale

La formation était funk à la base. Pour apprendre à se connaître, ils ont d'abord joué des reprises. Puis le temps est venu des compositions personnelles. Il a fallu intégrer les influences de tout le monde!!! La composition à 12 n'est pas toujours simple. Et le secret de la réussite est une bonne entente dans le groupe.

Burnin'Soul est donc un mix de ce que tout le monde aime. Le résultat est surprenant, dansant et un peu rentre dedans. La présence des 6 cuivres donne quelque chose de puissant.

Burnin'Soul c'est donc une sensation de puissance. 12 musiciens sur scène cela n'arrive pas tous les jours! Il y a un élan, une énergie qu'il faut parfois canaliser.

extrait du concert à la 2Deuche de Lempdes: 11 musiciens jouent ensemble sur scène.

Les textes

Ils sont écrits comme la musique, chacun apporte sa touche. Les thèmes sont assez variés, l'amour, la déception amoureuse, la musique. Pas de textes engagés pour l'instant. A 12, l'exercice n'est pas aisé, tout le monde ne pense pas forcément la même chose.

Burnin'Soul sur la scène de la 2Deuche de Lempdes le 12 février 2020 © Radio France - Caroline Jeangérard

