Ça va monter d'un ton: Govrache en concert à la 2Deuche de Lempdes

Mercredi 15 janvier 2020, Govrache se produisait à la 2Deuche de Lempdes. Interview et concert, un merveilleux moment à savourer sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Réécoutez l'émission Ça va monter d'un ton consacrée à Govrache

Ça va monter d'un ton: Govrache Copier

Concert et interview enregistrés le 15 janvier 2020 à la 2Deuche de Lempdes. Interview: Laurent Boucry, Prise de son: Robin Lalo et Valérie Pocheveux - France Bleu Pays d'Auvergne -

des murmures et des cris de Govrache - Pochettes des albums

Govrache: début et évolution

Adolescent, Govrache a pratiqué la boxe à un niveau national.

En voyant un copain se mettre à la guitare à 19 ans, il décide de se lancer aussi.

Il écoute alors Brassens, Ferré, s'intéresse aux lettres, passe une licence de philosophie et commence à écrire.

Son parcours

D'origine normande, Govrache écume les bars, les petites scènes, et joue dans la rue. C'est à Paris, qu'il rencontre ses deux musiciens Adrien et Antoine. C'est le point de départ de scènes plus intéressantes.

D'abord tourné vers le jazz manouche, Govrache se met au slam en 2018.

A ses débuts, il chante seul dans les bars, le but est d' accrocher les personnes qui ne sont pas forcément là pour le voir. Il joue alors de la guitare manouche, un style énergique et dynamique.

À l'époque, j'avais envie de déconner tout le temps!

Les textes sont drôles. Govrache voit les phénomènes de sociétés sur un angle rigolard plutôt que tragique.

Aujourd'hui Govrache a vieilli et l'atmosphère de ses chansons est très différente.

Des mots justes et beaux, parfois durs parfois tendres, à découvrir en réécoutant le concert donné le 15 janvier 2020 à la 2Deuche de Lempdes.

VIDÉO: Les débuts de Govrache, interview de Laurent Boucry, avec en bonus un extrait du concert à la 2Deuche de Lempdes.

L'écriture

Govrache a fait des études de philosophie, mais c'est dans les bars qu'il écrit et trouve l'inspiration.

Il se sert de ses oreilles et de ses yeux, plus que de son bagage philosophique.

Aujourd'hui, Descartes ne me sert pas à écrire des chansons.

Le bout de la table, une histoire de famille

Govrache parle de sa vie quand elle peut avoir un écho dans celle des autres. C’est le cas avec la chanson "le bout de la table", l'histoire d'une famille et du temps qui passe. A la fin des concerts, les gens viennent le voir en lui disant qu'ils reconnaissent leur histoire à travers cette chanson.

Les thèmes récurrents

Govrache aime parler de la société dans laquelle nous vivons tous et des politiques qui passent, de droite ou de gauche...

VIDÉO: Govrache, l'écriture et les thèmes récurrents, interview de Laurent Boucry enregistré à la 2Deuche de Lempdes.

Découvrez le clip officiel: Le bout de la table de Govrache

Govrache a obtenu en janvier 2020 le Grand Prix Découverte de l'Académie Charles Cros

VIDÉO: Rappel dans le public à la 2Deuche de Lempdes, Govrache interprète Pigeons.

