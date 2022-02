Calendrier 2022 : les concerts toulousains

Dès le 16 février, on pourra voir de nouveau des concerts en étant debout. Tour d'horizon des dates maintenues au Zénith, au Casino ou à la halle aux grains de Toulouse avec Box Office et Euterpe Prod.

Allez acheter des places, le monde la culture en a besoin ! Didier Chouchane.

Avec Didier Chouchane de Box Office, voici les prochains spectacles des humoristes : Maxime Gasteuil le 24/02 au Zénith de Toulouse, Alban Ivanov Vedette le 9 mars, Anne Roumanoff le 7 avril au Casino, Gad Elmaleh les 21 et 22 avril au Zénith, Haroun les 22 et 23 avril au Casino, Laurent Baffie le 29 avril au Casino.

Les rendez-vous incontournables

Parmi les concerts Euterpe, Patrick Bruel vient le 7 mars à la halle aux grains de Toulouse, Bonnie Tyler au Casino le 9 mars, The Sound of U2 le 10 mars au Casino, et aussi Dany Brillant le 15 mars au Casino. Camélia Jordana le 3 mai au Casino. Et Scorpions le 13 mai pour ne citer qu'eux...