Calogero de retour avec "La rumeur" son nouveau single

Trois ans après le succès de son album "Liberté Chérie" et une tournée triomphale, Calogero revient avec "La rumeur", une nouvelle chanson à découvrir sur France Bleu.

Pendant le confinement, Calogero est revenu sur le devant de la scène en toute discrétion pour rendre hommage au personnel soignant avec la chanson "On fait comme si". Depuis, plus rien. Jusqu'à ce début de mois de juillet où le chanteur originaire d'Isère est de nouveau actif sur les réseaux sociaux. Il se met à partager des publications mystérieuses laissant présager un retour imminent. Chaque jour est dévoilée une nouvelle photo assortie d'une phrase. Au total, ce sont six indices que ses fans découvrent au compte-goutte :

Ce beau jeu de piste aura réussi à faire monter la pression chez les fans et à faire courir les rumeurs les plus folles. Un coup de maître puisque "La rumeur", c'est justement le titre de son nouveau single. Un morceau très énergique, véritable tube en puissance, illustré par un clip tourné en live. Quelques mois après la sortie d'un coffret intégral regroupant l'ensemble des titres de sa carrière mais aussi des inédits, Calogero est de retour et n'a pas fini de nous enchanter.