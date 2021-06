Camille Rose : chanteuse Québéco-Ardèchoise !

Camille Rose a 14 ans et vit en Ardèche à Rochemaure. Sa maman est Québecoise, son papa originaire du Vaucluse. Cette double nationalité lui permet d'exprimer son talent en France et au Canada comme elle nous l'explique dans cette interview en présence de ses parents.

Née à Montréal, Camille chante, joue de la guitare, du ukulélé, de l’harmonica , du piano et du banjo et sera en concert pour la fête de la musique le 19 juin à Rochemaure où elle est arrivée alors qu'elle n'avait que un an.

Après une tournée avec Julien Clerc et The voice kids 6, cette artiste aux influences country pop mène tambour battant passion et études sous l’œil vigilant et lucide de ses parents.

Camille Rose avec ses parents Copier

Camille Rose samedi 19 juin 20 heures place des Brassières à Rochemaure dans le cadre de la fête de la musique