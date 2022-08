Cannes : 54.000 festivaliers attendus tout le weekend aux Plages Electroniques

Trois jours de concerts, et 18.000 festivaliers attendus quotidiennement : les Plages Electroniques s'apprêtent à vivre une édition historique avec de sacrées têtes d'affiches.

David Guetta, Martin Garrix ou encore le rappeur Damso : les Plages Electroniques s'offrent une sacrée programmation pour cette édition 2022 en forme de renaissance après les années Covid. Trois jours de concerts, 60 artistes, parmi lesquels le plus gros vendeur de musique électro dans le monde.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L'événement affiche complet depuis plusieurs semaines

Les plages électroniques se renouvellent cette année en proposant aussi les croisières électroniques, des concerts au large à vivre sur des embarcations. Des innovations, et une programmation qui ont visiblement séduit puisque le festival pourrait très certainement attirer beaucoup plus de monde encore, les places mises en vente étant écoulées depuis déjà plusieurs semaines, il y a même une longue liste d'attente pour ceux qui souhaitent en acheter à quelqu'un. Les deux codirecteurs étaient les invités de France Bleu Azur tout récemment pour nous présenter plus longuement ce crû 2022.

Le programme complet est à retrouver ici.