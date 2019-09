Carmen de Georges Bizet sur France Bleu Nord

Opéra le plus joué au monde, Carmen ne cesse de conquérir un public toujours plus large. Sans doute la thématique intemporelle de la passion amoureuse mêlée de transgression n’est-elle pas étrangère à ce succès planétaire ? Carmen, enregistré à Lille Auditorium du Nouveau Siècle par France Bleu Nord

Carmen, par l'O.N.L : La version semi-scénique qui sera donnée place l’orchestre symphonique au centre de la scène et lui redonne toute l’importance qu’il revêt dans cet opéra. Georges Bizet y fait montre de génie dans ses mélodies entêtantes ainsi que dans ses orchestrations raffinées, sans cesse renouvelées au gré de la large palette d’émotions imaginée par Mérimée : de la lumière radieuse et insouciante de l’été andalous à la noirceur du destin tragique de la femme fatale. L’osmose entre orchestre et chanteurs sera totale sous la direction d’Alexandre Bloch qui, après l’énorme succès des Pêcheurs de Perles en 2017, défendra avec fougue et clairvoyance le grand chef-d’œuvre de Bizet.

Enregistré par France Bleu Nord à Lille Auditorium du Nouveau Siècle à Lille, Carmen, Opéra-comique en 4 actes est diffusé le jeudi 26 septembre à 20h sur France Bleu Nord

Affiche pour la création de Carmen (1875) - Wikipédia

Carmen par l'Orchestre National de Lille :

Carmen de Bizet

Opéra-comique, version semi-scénique

Direction Alexandre Bloch

Récitant Alex Vizorek

Carmen Aude Extrémo

Don José Antoine Bélanger

Micaëla Gabrielle Philiponet

Escamillo Florian Sempey

Frasquita Pauline Texier

Mercédès Adélaïde Rouyer

Le Dancaïre Jérôme Boutillier

Le Remendado Antoine Chenuet

Zuniga Bertrand Duby

Moralès Philippe-Nicolas Martin

Chœur de l'Opéra de Lille

Chef de Chœur Yves Parmentier

Chœur Maîtrisien du Conservatoire de Wasquehal

Chef de Chœur Pascale Diéval-Wils

Chef de Chant Philip Richardson

Enregistré par France Bleu Nord à Lille Auditorium du Nouveau Siècle à Lille, Carmen, Opéra-comique est diffusé le jeudi 26 septembre à 20h sur France Bleu Nord

Vous l'avez manqué ? C'est en réécoute ICI :