Dans le Tarn-et-Garonne, il y a de la fierté. Étape après étape, la jeune chanteuse de 25 ans réussit à accéder aux demi-finales de The Voice ce samedi 14 mai. Caroline Costa se confie à France Bleu Occitanie et remercie ses fans.

Caroline Costa représente l'Occitanie sur les lives de The Voice à partir de ce samedi

J'espère rendre mes cousins, cousines, voisins et voisines fiers dans le Tarn-et-Garonne. Je vais tout donner. Merci de me soutenir et de voter.

Vous l'aviez découverte dans "La France a un incroyable talent" et dans la comédie musicale "Robin des Bois". En direct sur TF1, Caroline Costa va chanter sur le plateau de The Voice ce samedi 14 mai 2022. Un show qui s'annonce spectaculaire, comme nous l'annonce Caroline Costa dans "Circuit Bleu, Côté Culture". Humilité, talent et sourire sur France Bleu Occitanie.

Caroline Costa fera la tournée des Campings Paradis cet été.