Caroline Loeb : "Je rêve de venir chanter au festival Voix de femmes à Maury"

Dans les années 80, elle a triomphait avec son tube "C'est la ouate". Aujourd'hui Caroline Loeb partage sa vie entre théâtre et chanson et après avoir découvert Saint Paul de Fenouillet elle rêve de revenir chanter au Festival Voix de Femmes à Maury.

Caroline Loeb a eu un vrai coup de coeur pour les P.O. et elle aimerait bien y revenir bientôt.

Invitée du salon du livre de Saint Paul de Fenouillet en 2018, elle craque pour la salle de spectacles du village : un foyer rural construit il y a 70 ans et qui a vu passé Dalida, Charles Trenet ou encore Michel Delpech. Séduite par le lieu, elle est revenue ce week-end à Saint Paul de Fenouillet présenter sa pièce de théâtre consacrée à Françoise Sagan. Et là nouvelle rencontre : en dînant après le spectacle, on lui parle du Festival Voix de Femmes de Maury avec un tel enthousiasme que la chanteuse espère y présenter son nouveau disque l'été prochain.

De toute les manières, c'est les P.O. qu'elle préfère !