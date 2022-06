CARTE Fête de la musique 2022 dans la Manche

21 juin 2022 : la fête de la musique a 40 ans. Cet anniversaire va être particulièrement célébré partout dans la Manche. Découvrez les rendez-vous près de chez vous et annoncez les vôtres sur notre carte interactive.

En 1982, le ministère de la Culture a créé la fête de la musique le 21 juin, jour du solstice d'été. Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs et professionnels, de tous les genres musicaux. Depuis sa création la fête de la musique a gagné plus de 120 pays.

En France, chaque année, ce sont des milliers de personnes qui se retrouvent partout pour partager un langage commun d'émotion, de joie, de rythmes.

Pour ses 40 ans, la fête de la musique revient aux principes de sa création : un événement festif, populaire et spontané, qui s’adresse à tous les publics et qui vise à mettre en lumière et favoriser les pratiques amateurs.

Découvrez sur la carte interactive de France Bleu Cotentin les rendez-vous près de chez vous dans la Manche. Vous n'y trouvez pas le vôtre ? Remplissez le formulaire ci-dessous, votre manifestation s'affichera rapidement.

Annoncez votre rendez-vous de la fête de la musique

Remplissez le formulaire ci-dessous. La carte se mettre à jour sous quelques minutes.