Casting réussi à Lille pour la comédie musicale "Je vais t'aimer"

C'est une première : une comédie musicale d'envergure internationale fait son casting à Lille. Ce mardi 12 janvier plus de trente jeunes se succèdent pour décrocher un rôle dans "Je vais t'aimer".

C'est l'événement de cette année 2021 : la comédie musicale "Je vais t'aimer" retrace les destins croisés de jeunes sur des chansons de Michel Sardou.

Pour interpréter ces jeunes, la production a lancé un grand casting. Ce mardi 12 janvier, à Lille Grand Palais, plus de trente jeunes vont se succéder pour tenter de décrocher un rôle. Ils viennent du Nord mais aussi d'autres régions de France, de Belgique, de Londres et même du Québec.

C'est une volonté très très forte de la production : on voulait que ce spectacle prenne racine en région et pas à Paris.

Roberto Ciurleo, producteur est à l'origine du projet. Et pour lui c'est naturel que le casting se déroule à Lille, dans la ville où vont débuter les représentations en octobre 2021. Le choix de Lille s'est fait spontanément : "on sait tous qu'il y a un public incroyable dans les Hauts-de-France." L'équipe de la comédie résidera dans la ville dès la fin août pour monter la comédie au Zénith.

Un casting exceptionnel

"C'est très déstabilisant de passer la première" nous confie Anouk venue de Paris. Installés dans une salle, avec respect de la distance entre eux, les jeunes se préparent à un passage rapide. Ils n'ont que quelques minutes pour convaincre, quelques minutes qui vont résumer des heures, des journées de travail.

Amel est venue de Londres avec son père. "Mes parents sont merveilleux, ils me soutiennent." Son père qui avoue être fan de Michel Sardou.

Flora est venue en voisine de Vimy, près de Lens. "C'est un rêve pour moi depuis des années de faire partie d'une comédie musicale."

Eloha est d'origine belge et elle avoue avoir eu quelques moments de galère sur l'organisation du voyage.

Bruno Berberes est le directeur du casting. Après une première sélection sur photos et vidéos, les jeunes artistes doivent interpréter une chanson de Michel Sardou ainsi qu'un monologue. Un exercice difficile : ils sont sur une scène face à une salle pratiquement vide. Leur intervention est filmée pour être envoyée au Canada à Serge Denoncourt qui n'a pu se déplacer pour des raisons sanitaires.

Une audition c'est comme un entretien d'embauche avec cette particularité qu'il faut montrer ce qu'on sait faire. Faut pas être bon une minute avant ou une minute après.

En fin de matinée, Bruno Berberes fait un premier point. Il a déjà repéré quelques voix, comme celles d'Amel ou d'Eloha.

Le casting se poursuit l'après-midi. Toujours sous la bienveillance du jury. Roberto Ciuleo et Bruno Berberes n'hésitent pas à donner des conseils mais aussi à en demander un peu plus aux artistes, comme à Manon passée déjà le matin. C'est l'occasion aussi de revoir des gens que Bruno Berberis a déjà rencontré, comme Florian "Flo" venu de Corse, ou encore Tom Rochet, qui a participé à la saison 8 de The Voice.

De très beaux artistes découverts à Lille

En fin de journée, Roberto Ciuleo et Bruno Berberes sont contents. Ils ont eu trois coups de cœur, dont un pour un artiste lillois. Mais il manque encore l'avis du metteur en scène Serge Denoncourt. Les résultats définitifs seront connus fin mars.

Hakob Ghasabian : le coup de cœur de la journée

Hakob est Lillois, il est venu plutôt serein au casting. Âgé de 17 ans, il chante depuis longtemps. A 12 ans, il remporte _Prodiges _en 2015 sur France 2. Il a également participé à The Voice en 2020. Violoniste, il a chanté et joué pour le personnel mobilisé face au Covid-19 pendant les confinements.

Sur la scène du casting, dès les premières notes de la chanson "Les lacs du Connemara", les personnes présentes ressentent des frissons. Hakob a une voix exceptionnelle. Fera-t-il partie de la troupe de la comédie musicale ? Réponse au printemps.