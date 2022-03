Ce mardi 29 Mars, réveillez vous avec Emma Peters sur France Bleu Picardie

Elle a énormément de talent, et ça s'entend ! Emma Peters, originaire de Senlis dans l'Oise, est l'une des révélations musicales de ce début d'année 2022. Et c'est sur France Bleu Picardie que vous l'avez découverte en premier, l'année dernière, avec son single "Fous".

Emma Peters va vous réveiller ce mardi 29 Mars !

Emission exceptionnelle à venir sur France Bleu Picardie et France 3 Picardie ! Emma Peters va mettre son réveil très tôt pour être avec vous à partir de 7h, en direct dans "Le 6/9 France Bleu Picardie" avec Chloé Bidet et Fabien Le Cloirec. Au programme : des interviews, des live acoustiques et des jeux pour gagner notamment son album "Dimanche" dédicacé.

"Dimanche", le premier bijou d'Emma Peters

Un album c'est comme un bébé pour un artiste. Et pour Emma Peters, "Dimanche", c'est son premier ! Il sort ce vendredi 25 Mars. Un album avec que des inédits et un univers musical à découvrir de toute urgence. Journée spéciale ce mardi 29 Mars sur France Bleu Picardie.

Un premier album ça fait super peur ! Il faut assumer ses mots, ce qu'on dit, ce qu'on ressent et là il n'y a plus de triche !

à réécouter Emma Peters, la chanteuse picarde sort son album le 25 mars

