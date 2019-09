France bleu vous fait gagner vos places pour Celt'in Lor 2019

Le festival Celt'in Lor 2019 se déroule les 27,28 et 29 septembre au stade intercommunal de Frouard et Pompey. 32 groupes différents vous donnent rendez-vous sur ce festival incontournable pour les passionnés de musique celtique. Et France Bleu vous fait gagner vos places.