Monsieur Sable, un artiste de la "Nouvelle Scène" France Bleu, revient avec un titre "confiné"

Lui aussi est confiné... ce qui ne l’empêche pas de continuer à nous offrir de bonnes chansons !

Monsieur Sable revient avec "la Bulle" : un titre qui vous allez l'entendre, parle de notre situation à tous, mais avec poésie et une note d'humour.

Et comme si cela ne suffisait pas, Monsieur Sable nous offre en plus le clip (très sympa) qui va avec.

Alors oui, la sortie de son EP est repoussée, mais au moins, Monsieur Sable nous fait de jolis cadeaux !

Les chansons de Monsieur Sable sont des parenthèses. Les mots dispersés dans la mélodie nous filent sous les doigts, on en ramène chez soi, on en retrouve sous l’oreiller, dans les fenêtres, partout où les songes font jouer leurs rouages. Les objets et les lieux nous entrainent en rêverie, ainsi qu’un somnambule qui se pense immobile, on oublie la pendule, on butine l’inutile. La voix élevée à Chet Baker et Jeff Buckley est en constant dialogue avec la guitare électrique sans artifice.

L’univers de Monsieur Sable s’épanche dans des couleurs folk et des pulsations venues du swing. Monsieur Sable se produit en solo, en trio ou en septet.