Ces bourbonnais font revivre Woodstock dans l'Allier

Neuvy, France

Woodstock "c'est notre Graal, notre jeunesse, et notre madeleine de Proust" explique Denis Tanton, guitariste du groupe Tumbling Dice. Ce pensionnaire de la scène moulinoise a eu l'idée il y a quelques semaines de créer un spectacle hommage à cette grand-messe du rock et de la culture américaine. En en parlant avec ses amis, il tombe d'accord avec Didier Boudonnat, le président de la Jimbrtée, une association de musique traditionnelle. La date est prévue pour le 14 septembre, à la grange de Corgenay, dans un champ.

10 heures de musique dans une ferme

"Il y avait 500 000 personnes sur le site, il y avait des problèmes d'alimentation en eau, les gens s'étaient garés sur le bas côté pour aller à pied au concert...j'espère qu'on en arrivera pas là !" sourit Denis Tanton. Malgré cela, il garde une vraie admiration pour Woodstock : "moi j'adore le passage de Crosby Stills Nash & Young, la prestation de Ten Years After, de Santana et le solo de son batteur, incroyable...c'est magique...et puis, il y a des groupes présents à Woodstock qui ne sont pas dans le premier film, leur prestation étant jugé médiocre. Et, quand on regarde, c'est loin d'être médiocre ! En fait tout était génial !" explique-t-il.

Venir costumé

Chacun des 12 groupes prévus au programme a sélectionné deux chansons chantées lors du festival en 1969. Ils les réinterpréteront sur scène. Tout les groupes se produiront bénévolement. Denis Tanton fait également un appel aux festivaliers qui souhaiteraient venir : "On voudrait que les gens viennent costumés comme à l'époque, avec des fleurs dans les cheveux et des pantalons à franges" raconte-il. Les organisateurs cherchent également un van Volkswagen, afin de l'exposer.