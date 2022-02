"Changer" le nouveau single de Tibz entre en playlist sur France Bleu Périgord

Le Périgourdin Tibz a sorti son 2ème album "Tout ce qu'on laisse" le 14 janvier 2022 sur son label 2100 Records (My Major Company).

Un album comprenant des tubes que vous fredonnez déjà : "Bye Bye", "Au revoir" ou "Ici ou là-bas" en duo avec Sylvain Duthu de Boulevard des Airs (avec qui il avait collaboré pour la chanson des Enfoirés 2020).

Dans "Tout ce qu'on laisse", Tibz parle dans plusieurs de ses chansons de sa nouvelle vie loin de la Dordogne, à Paris, mais aussi de ces moments qui vous obligent à changer de vie ou de style.

France Bleu Périgord s'engage aux côtés des artistes de la Dordogne

Désormais en playlist sur France Bleu Périgord : le titre "Changer" est une douce mélodie remplie de mélancolie et d'espoir, évoquant une rupture mais aussi un nouveau départ et une renaissance pour Tibz. Une chanson très personnelle pour le chanteur du Bugue.

France Bleu Périgord s'engage aux côtés des artistes périgourdins en évoquant leur actualité dans les émissions :

- "Ca vaut le détour" du lundi au vendredi entre 16h et 19h

- "Le Choix de France Bleu Périgord" entre 18h10 et 18h30

- "La grande affiche" le samedi entre 9h et 9h45

Et en les diffusant dans l'émission régionale "La nouvelle scène Aquitaine" le dimanche de 14h à 15h.