“Chantez 20 ans en 21” avec Radio France : un Ciotaden parmi les finalistes !

Le concours Radio France "Chantez 20 ans en 21" avec le soutien de la Sacem et du Crédit Mutuel vient d'annoncer les noms des dix finalistes de cette première édition. Parmi eux, un Ciotaden, Liam Caviggia !

Alliant humour et musique, Liam Caviggia exprime sa créativité dans un style Electro Rap avec une chanson intitulée "Bisous". S’appropriant totalement ce nouveau genre musical, il traduit avec une certaine légèreté la situation compliquée dans laquelle nous nous trouvons depuis plus d’un an.

Une initiative qui s’inscrit dans le dispositif exceptionnel #RadioFranceAvecLaJeunesse lancé par les radios de service public le 11 février en soutien à la jeune génération.

e 12 avril dernier, Radio France donnait le coup d’envoi d’un grand concours musical © Radio France

Le 21 juin, Radio France dévoilera le nom du gagnant. France Bleu Provence soutient l'artiste provençal mais c'est à vous de faire basculer les votes en sa faveur en lui apportant votre soutien, tous les jours, jusqu'au 15 juin.

Votez pour sa chanson dès maintenant sur riffx.fr.

Le gagnant du concours bénéficiera d’une visibilité à travers les antennes de Radio France et sera invité à interpréter sa chanson en live lors du concert Nouvelle Scène, temps fort de la rentrée musicale de Radio France.

Il bénéficiera également d’une aide de 4 500€ pour l’autoproduction d’un album ou d’un EP. Le Crédit Mutuel offrira une dotation de 300 € à chacun des 10 finalistes et une dotation supplémentaire de 1 000 € au lauréat.