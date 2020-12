Vous avez envie de chanter Noël ? Choisissez votre chanson préférée et enregistrez-vous seul ou en famille. Vos vidéos seront publiées sur le site francebleu.fr, la page Facebook et votre radio récompensera l'un d'entre vous.

France Bleu Pays d'Auvergne soutien les artistes de la région mais pas seulement !

Jingle Bells , Vive le vent , Mon beau sapin , We Wish You a Merry Christmas , Petit Papa Noël, Last Christmas , Let it Snow, Douce nuit, sainte nuit , All I want for Christmas is you, le père Noël noir, la fille du père Noël, Bon baisers de Fort de France... et tant d'autres.

Tous les ans on se surprend à fredonner ces airs de Noël. Souvenirs d'enfance, moments joyeux, et si cette année on les chantait ensemble?

Chantez Noël et remportez une barre de son avec France Bleu Pays d'Auvergne © Getty

♫ ♪ Chantez Noël avec France Bleu Pays d'Auvergne ♫ ♪

En français, en anglais, en occitan ... chantez Noël et filmez-vous en mode portrait pendant 30 secondes. N'hésitez pas à faire preuve d'originalité.

Un jury composé de membres de France Bleu Pays d'Auvergne récompensera la prestation la plus touchante, la plus drôle ou la plus décalée!!

Si vous souhaitez nous faire partager votre chanson en intégralité, envoyez-nous, en plus de la vidéo, le fichier audio.

Et surtout n'oubliez pas, pour valider votre inscription, de nous poster une photo de votre prestation.

Seul ou en famille, chantez Noël avec France Bleu pays d'Auvergne!!! Bonne chance à tous!

Vous avez jusqu'au 20 décembre pour poster votre chanson via le formulaire suivant:

A gagner : TCL TS8011 Barre de Son 2.1 canaux avec caisson de basses intégré – Fire TV Edition

Chantez Noël et remportez une Barre de Son avec caisson de basses intégré !!!