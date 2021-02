Charles Trenet : comment a-t-il révolutionné la chanson française ?

Charles Trenet a marqué la chanson française avec un style unique et des milliers de textes de chansons. Retour sur ses débuts.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s’intéresse à Charles Trenet, l’inimitable fou chantant. En compagnie de Valentin Schmite, auteur du livre La révolution Trenet, on découvre les débuts du chanteur et ce qui rend son style unique.

Un style révolutionnaire

Charles Trenet est un des auteurs français les plus prolifiques. Il a déposé plus de mille chansons à la SACEM alors qu'on pense qu'il en a écrit plus de deux mille. En revanche, seuls cinq cents titres ont été enregistrés. Il est par ailleurs l'auteur de textes qui ont été chantés par Tino Rossi ou Maurice Chevalier, entre autres.

Ce qui est révolutionnaire chez Charles Trenet, c'est sa manière de chanter.

Il apporte à la chanson une diction très rythmique et il innove en appuyant l'accent tonique sur la dernière syllabe de ses strophes. Peu de chanteurs et chanteuses ont utilisé cette technique, c'est ce qui donne un aspect unique à ses chansons.

Charles Trenet a littéralement inventé une nouvelle façon de chanter en français.

Une jeunesse baignée de musique

Charles Trenet est né en 1913 à Narbonne. Son père est mobilisé l'année suivante pour aller combattre durant la Première Guerre Mondiale. Sa famille est cultivée, on y écoute beaucoup de musique mais le petit Charles est marqué par l'absence de son père.

À 17 ans, il "monte à la capitale" comme on disait alors. Très intéressé par le cinéma, il s'installe aux studios de Joinville-le-Pont. C'est dans ce bouillonnement culturel qu'il rencontre le pianiste Johnny Hess. Les deux artistes montent leur premier spectacle et se produisent partout où l'on veut bien d'eux pendant trois ans.

En 1936, l'Armée se rappelle au bon souvenir de Charles Trenet qui part faire son service militaire. C'est à cette occasion que le duo se sépare. La suite de sa carrière, Charles Trenet la fait en solo.