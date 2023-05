Chico et the Gipsies célèbrent 30 ans d'existence avec "Otro Camino" leur 13e album

Depuis le 31 mars, vous pouvez découvrir son nouvel album "Otro Camino", le 13e album du groupe. Chico et les Gypsies c'est : 30 ans d'existence, 30 disques d'or, 10 disque de platine et plus de 20 millions d'albums vendus.

Un lieu particulier à Marseille qu'il affectionne tant, c'est l'Espace Julien. L'occasion d'appeler Patrice Agosto directeur de la salle de spectacle et d'évoquer avec lui 40 ans d'amitié et le parcours de Chico.

En septembre 1994, à Oslo, les Nations Unies invitent « Chico & the Gypsies », avec Harry Belafonte et Montserrat Caballé, pour jouer et célébrer le premier anniversaire du traité de paix en présence de Shimon Peres et Yasser Arafat.

Le Directeur Général de l’UNESCO, Fédérico Mayor, touché par l’attitude de Chico, par ses démarches fédératrices et par sa musique universelle, décide de le nommer « Envoyé spécial de l’UNESCO pour la paix » le 9 mai 1996, avec pour parrain le Commandant Cousteau. Encore aujourd’hui « Artiste de l’UNESCO pour la paix », la confiance accordée par cette prestigieuse institution lui a été sans cesse renouvelée.

Otro Camino

Levon Minassian , grand artiste arménien Marseillais, nous raconte comment il s'est imprégné de la musique gypsies au Patio de Camargue, un endroit magique et magnifique.

Stand By Me

Chico évoque son incroyable rencontre avec Kevin Guedj et la création de "Je veux du soleil". Lors d'un fête Chico entend la voix de Kevin, Chico lui propose de chanter et une fois en studio le résultat est là.

Chico & the gypsies feat Kevin Guedj - Je veux du soleil

Chico & The Gypsies – Baila Pa Mi (Clip Officiel)

Chico décrit Arles, sa ville natale, comme inspirante. C'est une région, avec la Camargue et les Alpilles, bénie des dieux. Il y a créé le Patio de Camargue , le Gipsy Village, c'est en bordure du Rhône ac une guinguette extraordinaire...

Le Patio de Camargue faiseur de miracles :

Ils nous ont offert une version unique de Bamboléo, la voici :

