Chico invité de radio libre

Nouvelle session pour l'émission "Radio libre " et c'est l'occasion de parler des personnalités les plus prestigieuses et issues de notre région. Après avoir reçu Soprano, IAM, Christophe Maé puis Patrick Bosso c'est au tour de Chico.

Chico a grandit à Arles, l'occasion d'un appel surprise à son ami, le maire d'Arles, Patrick de Carolis. Ensuite c'était au tour de Pépino, 5 ans, de faire un coucou à son grand-père. Il incarne déjà l’âme gipsy… Pépino accompagné de ses deux frères, Chico et Vito, deux guitaristes solistes de 10 et 12 ans, enchantent déjà les réseaux sociaux dans le monde entier, sous le nom des Gipsy Princes, avec des vidéos qui font rêver les internautes.

Chico a sorti un livre qui retrace ses plus de 40 ans de carrière.

Rencontre avec Chico

Vous aviez été nombreux à vous inscrire pour rencontrer Chico.

Félicitation à Laetitia de Luynes !