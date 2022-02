Chien noir, un artiste bordelais aux Victoires de la musique

Et si Chien noir était le digne successeur d’Hervé, élu révélation de l’année aux dernières Victoires de la musique ? Le chanteur bordelais fait partie des artistes nommés dans cette catégorie avec Terrenoire et Myd. Véritable tremplin, remporter cette précieuse distinction permettrait au grand public de découvrir cet artiste girondin bourré de talent.

Qui est Chien noir ?

Jean Grillet alias Chien noir est un artiste à plus d’un titre. Multi-instrumentiste, ses arrangements pointillistes de guitare, piano et de programmations électroniques créent un univers qui lui est propre et qui lui ressemble. Lui, le jeune abîmé par la vie, il a touché le fond mais a su trouver les ressources pour remonter la pente et retrouver son premier amour : la musique ! C’est à Bordeaux qu’il compose son premier EP. S’il écrit la nuit, il chante le jour aussi. Repéré par le label naïve et sélectionné par le Chantier des Francos de La Rochelle, Chien noir trace sa route et ne chôme pas. Car le travail est une clef de la réussite.

Chien noir a écrit son premier EP à Bordeaux

Un raconteur d’histoires

Chien noir a choisi son pseudo en hommage au pirate de “L’île aux trésors” de Stevenson, mais c’est aussi Cerbère, le gardien des enfers. Nourri par ses lectures et par ses expériences, l’artiste raconte des histoires. Si ses chansons ressemblent parfois à des comptines pour les grands, elles vous embarquent dans ces paradis perdus de l’enfance… Ces mélodies et la voix gracile de Chien noir ne vous lâchent pas.

Bien entouré, Chien noir a travaillé avec Marc Daumail de Cocoon, Vanessa Paradis, Hollysiz. La comédienne et réalisatrice Géraldine Nakache a même choisi son titre “Histoire vraie” pour mettre une publicité pour une célèbre enseigne de vente en ligne.

Et ce n’est que le début d’une aventure qui pourrait prendre un nouveau tournant dès le vendredi 11 février s’il devient à son tour la révélation de l’année aux 37èmes Victoires de la musique. Rendez-vous pour la cérémonie présentée par Olivier Minne et Laury Thilleman sur France 2.