Chimène Badi est passée par la Grande Confinade

La Grande Confinade est une web émission France Bleu Roussillon très conviviale et qui reçoit également des personnalités. Chimène Badi qui fut Illibérienne est venue nous saluer. Désormais elle vit dans le Sud-Ouest de la France mais elle garde un lien très fort avec les Pyrénées-Orientales. Nous vous proposons un petit résumé de ce qu'elle a eu l'occasion de nous dire.

Le confinement et la musique

« Paradoxalement, maintenant j'ai plus de temps pour chanter. Donc pour travailler, ce que je fais beaucoup, c'est vrai. Je prends beaucoup de temps pour ça. Et puis j'avais des idées de projets avant tout ça, et finalement c'était pas quelque chose que j'allais faire tout de suite. Mais bon vu ce qu'il nous arrive aujourd'hui, ben effectivement je prends le temps de bosser sur les futurs projets. »

Une tournée reportée

« Nous les concerts sont prêts et on attend qu'une chose c'est de pouvoir repartir. Je suis tout à fait consciente de la chance que j'ai … et c'est pour ça que j'ai laissé ce sentiment de frustration de côté et que j'essaie d'utiliser ce confinement à bon escient, en essayant de travailler, de m'occuper de moi, de m'occuper des gens que j'aime et de prendre le temps pour eux, pour les appeler surtout. Après oui à côté de ça j'ai eu la chance d'avoir toutes mes dates qui sont pour le moment reportées ».

Un album Best Of

«Qui sort le 2 octobre si je ne me trompes pas, ça devait sortir donc le 17 avril ... Ça fait 18 ans que je fais ce métier j'ai fait 7 albums, j'ai une chansons que j'aime et que j'aimerai toute la vie qui s'appelle entre nous parce que pour moi c'est l’histoire de la rencontre du public et moi, vraiment. Y'a eu plein de belles chansons tout au long de mon parcours, je viens du sud, qui a créé quelque chose d'assez exceptionnel, je dirais qu'aujourd'hui là-haut, a une particularité pour moi, c'est une chansons qui m'a redonné le goût de plein de choses, et notamment l'envie de remonter sur scène, l'envie de chanter, l'envie de faire un disque. »

Des attaches fortes avec le Pays Catalan

«Enormément d'attaches, notamment l'amitié, moi je me suis fait des amis là-bas, avec qui je garde contact et j'y vais régulièrement dès que je peux, dès que je suis en vacances, je vais retrouver mes potes, parce que c'est des gens qui ont compté, qui comptent dans ma vie, et puis après ce que garde de là-bas c'est surtout la générosité des gens, moi je sais que quand je suis arrivée, j'ai été très bien accueillie, c'était en mode welcome quoi, j'étais la bienvenue, et j'ai sentie que j'étais à ma place et j'ai que des bons souvenirs, j'ai des souvenirs d'apaisement là-bas, j'ai des souvenirs de plénitude, vraiment de sérénité ».